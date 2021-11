Diana-Maria Toominagas (20) ütleb, et elas mullu sügisel läbi oma elu raskeima perioodi – põdes raskelt depressiooni. Olukord olnud nii hull, et ta polevat iseennast ära tundnud. "Ma olin justkui keegi teine. Täiesti tuim. Mitte miski ei huvitanud mind, isegi mitte muusika, mis on mu kirg väikesest peale. Olin vaimselt laostunud... Häirekell hakkas lööma, kui kaalusin kõigest 45 kilo. Minu kasv on 168 sentimeetrit," räägib Diana-Maria.