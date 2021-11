Keilile asendus olemas: "Inglite aeg" sai endale uue saatejuhi

Nimelt on otsustanud telekanal anda selle vastutusrikka töö Tuuli-Ann Freienthalile, kes on viimased paar aastat töötanud TV3 uudistesaate ja hingusele läinud "Duubli" heaks. Sel sügisel juhtis ta ka saadet "Kuhu nad kadusid?", mis jõudis eetris olla vaid kaks episoodi.

Uudist, et just Freienthal on heategevussaate uus eestvedaja, kinnitas TV3 oma Facebooki leheküljel, kus kutsutakse inimesi üles, et nad teataks abivajajatest.