Superstaarihakatis rääkis välja, mis tema ja Andrei Zevakini vahel tegelikult on: eks näis!

"Eks näis. Ma ütlen praegu, et me saame lihtsalt väga hästi läbi ja me oleme väga head sõbrad ja see on kõik," tunnistab Maribel, kes on lubanud, et ei valeta meediale, sest talle on õpetatud, et kõik tuleb niikuinii välja. Siiski ei välista supestaarihakatis, et tulevikus võiks just Zevakin talle mõne hittloo kirjutada.