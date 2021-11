Eksmehega reisile põrutanud Mallukas sattus vihase fänni küüsi: meie lastel pole mingit probleemi aru saada, kuidas meie pereelu käib

Nimelt on antud naise probleemiks see, et kuidas mõistavad Mallu ja Kardo ühised kolm last seda, et reisil ollakse üks suur õnnelik perekond, kuid tavaelus on vaatepilt teine. "Tegelt sa ei kavatse midagi muuta ja jooksed mingite panode sabas," kirjutas antud jälgija, vihjates Mallu silmarõõmule Gerdile, kellega on blogijal viimastel kuudel olnud kokku-lahku suhe.