Britney Spears avalikustas ootamatu põhjuse, kellelt tuli tema isal mõte lauljatar eestkoste alla võtta

"Üks ohtlikumaid loomi maailmas on vaikselt naeratav naine," kirjutas Britney enda sotsiaalmeedia postituses. "Mu isa Jamie alustas mu eestkostega 13 aastat tagasi... aga inimesed ei tea seda, et mu ema oli inimene, kes talle selle idee andis," nendib lauljatar.

"Ma ei saa neid aastaid kunagi tagasi," selgitab lauljatar seejuures. "Mu ema salapäraselt hävitas mu elu... ja ma võin nüüd öelda, et tema ja Lou Taylor on sellest kõigest nüüdseks väljas. Nii et võtke oma "mul ei ole aimu, mis toimub" suhtumine ja minge sinna samusesse," põrutab ta.