FOTOD | Vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets koduseinu ehivad tippkunstnike taiesed: mitmed neist rändavad näitustel

KAKS MARIAT Elutoa seinal on Tiit Pääsukese maal "Maria", mis kujutab kunstniku lapselast, kes sai nime just vandeadvokaadist sõbra järgi. Koridori seinalt paistavad Mari Kurismaa ja Lemming Nageli teosed. "Ma ei pea ennast teadlikuks kunstikogujaks, mul on elus olnud õnne kohtuda kaunite kunstidega ja olla selle alandlik nautleja," räägib Maria. "Enda kogemusest lähtuvalt soovitaksin algajal kunstikogujal esiteks avastada endas huvi kunsti vastu, teiseks leida endale oma lemmikud, käia näitustel ja mitte ajada taga kunstniku mõtet, vaid püüda ise mõtestada, usaldada oma maitset ja lihtsalt osta ära see, mis meeldib. Ning muidugi tunda uhkust eesti kunsti üle!"

FOTO: Karli Saul