Tanel Padar visati kutsekoolist välja eriti kentsaka põhjuse tõttu

Muusik on õppinud Rakvere kutsekoolis mööblitisleriks. Kahjuks jäi kutsekoolis õpitud aeg üürikeseks, sest tihenda esinemisgraafiku kõrvalt ei leidnud artist piisavalt aega koolis käimiseks. Rohked puudumised tõid Padarile käskkirja. "Sain käskkirja, et olen kooli nimekirjast välja arvatud vale erialavaliku tõttu." Käskkirjaga ei taha laulja sugugi nõustuda ja arvab, et leiab kunagi kindlasti tee tagasi tisleriameti juurde. "Ma jõuan sinna veel kunagi tagasi."