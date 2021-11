ABBA pühenduskontserdil juhtus traagiline õnnetus ja kaks inimest hukkus

Teisipäeva õhtul kogunes umbes tuhat inimest Stockholmi lähedal asuva Uppsala kontserdi- ja konverentsihalli, et kuulata ABBA pühenduskontserti, kirjutas BBC. Aga umbes kolmkümmend minutit enne kontserdi algust kukkus mees seitsme korruse kõrguselt fuajeesse. Politsei sõnul kukkuks ta kahe inimese peale ja suri. Üks nendest kahest hukkus samuti, teine sai vigastada ja viidi haiglasse.

Politsei pressiesindaja Magnus Jansson Klarin sõnas uudisteagentuurile AFP: "Me saime kõne, et keegi hüppas või kukkus suurelt kõrguselt."

Ta lisas, et politsei alles uurib, mis juhtus, ja praegu on liialt vara öelda, kas siin saadeti toime kuritegu. Pärast intsidenti suleti kontserdisaal, et politsei saaks külastajad üle kuulata.