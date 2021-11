Einári lapsepõlv möödus Enskededalenis, mida kõnekeeli kutsutakse Daleni linnaosaks. Tegu on justkui täiesti tavapärase piirkonnaga. Samas tegutseb seal kuuldavasti ka mitmeid kuritegelikke võrgustikke. "Dalen, kust ma pärit olen, on keskkond, mis on muutnud mu selliseks, nagu ma praegu olen. Seal on nii relvi, narkootikume ja palju muud," on Einár varasemalt kirjeldanud. Daleni ühte kuritegelikku võrgustikku kuulus ka räppar Haval, kes on nüüd vanglas, sest ta pani toime Einári röövi.

Loe lähemalt kõigest 19aastasena tapetud räpparist ja sellest, mis viis tema tapmiseni!