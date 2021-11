Printsess Victoria kannatab haruldase häire all: tulevane kuninganna ei tunne ennast ära!

Täpsem nimetus sellisele häirele on prosopagnoosia ning kroonprintsess sai diagnoosi 2008. aastal. Sellest saadik on ta üritanud leida viise, kuidas enda ja teiste nägusid meelde jätta. Seetõttu on Victoria juuksed pea alati krunni pandud, sest see on üks detaile, kuidas ta enda nägu meenutab.