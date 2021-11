Kus on Mihkel Kärmas? "Pealtnägija" jõudis eetrisse isolatsioonistuudiost

See ei ole ainuke probleem, millega Mihkel Kärmas on pidanud lähiajal maadlema. Kroonika kirjutas, kuidas Kärmas pääses kaks nädalat tagasi sellest, et puu oleks talle peale kukkunud.

"Olin ajanud auto garaažist välja," meenutab ta. "Astusin autost välja, olin sellest jõudnud mõne sammu kaugusele, kui õue läbis terav tuuleiil – siuh! Vaatasin seepeale üles ja nägin, kuidas suur kuusk langeb risti üle auto. Aga langes nii õnnelikult, et latv kukkus katusele ja tekitas sinna vaid mõne kerge mõlgi. See oli selline filmilik ja dramaatiline hetk, aga kõik läks õnnelikult."

Mihkel arutleb, et kui puu oleks kukkunud teisele poole, võinuks see tabada tänaval liikunud inimesi või lõhkuda elektriliine: "Nii et kui alguses kipitas küll, et pean sellise jandiga tegelema, siis…" Ta tõsineb: "Oleks ma mõne hetke hiljem autost välja astunud, oleks see võinud minu jaoks lõppeda palju halvemini."