"Tiger Kingi" staar Joe Exotic sai karmi diagnoosi: ta soovib enneaegselt vanglast vabaneda

Tõsielustaar on esitanud vanglale soovi, et teda varem vabastatakse, selleks et ta saaks otsida oma vähi vastu õiget arstiabi. Oma avalduses, mille tema tiimiliige sotsiaalmeediasse postitas, ütleb ta järgmist: "Pean kurva näoga teatama teile kõigile, et mu arstid teatasid täna mulle väga karmi uudise. Nimelt leidi minu eesnäärme biopsia kaudu, et ma põen agressiivset vähki."