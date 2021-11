Milline vedamine! Ootamatult kadunud laps leiti 18 päeva hiljem elusana

Cleo Smith oli koos oma perega matkamas lääne pool Austraalias, kui ta ootamatul 16. oktoobril kaduma läks. Perekonna sõnul ärkasid nad hommikul kuue paiku ning märkasid mõni hetk hiljem, et telgis polnud kedagi. Ka lähiümbrusest ei suudetud last leida.

"Üks politseiohvitsere korjas ta üles ning küsis: "Mis on tema nimi?" Ta ütles: "Mu nimi on Cleo"," mainis Blanch oma pöördumises. Väidetavalt olevat taoline leid paljusid politseinike rõõmust nutma ajanud. Cleo on taas õnnelikult oma pere juures.

"See on tulemus, mida me kõik lootsime ja mille nimel ka palvetasime," märkis Blanch. "Ja nüüd me saavutasime politseina imelise tulemuse."