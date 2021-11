Ajukasvajaga võitlev laulja Tom Parker: see on saadud kontrolli alla

33-aastane laulja teatas 2020. aasta oktoobris, et tal on diagnoositud opereerimatu ja ravimatu ajukasvaja, vahendas BBC. Kolmapäeva postitas Parker sotsiaalmeediasse rõõmsa pildi, kus ta on koos oma abikaasa Kelsey Hardwicki ja nende kahe lapsega.

"Istun siin pisarad silmis. Minu ajukasvaja on saadud kontrolli alla. Mind valdavad erinevad emotsioonid. Ei oskaks praeguses olukorras muud soovidagi," kirjutas laulja.

Kuigi Tom Parkeri ajukasvaja olukord on praegu stabiilne, siis see ei tähenda, et ta oleks sellest vaba.

Eelmisel kuul osales Parker Channel 4 "Stand Up To Cancer" üritusel, millega koguti 31 169 340 naela. Üritusel astusid muusikaga üles Ed Sheeran, Sigrid, Liam Payne McFly ning üle seitsme aasta ka The Wanted.

Enne kontserdi ütles Parker intervjuus, et keeldub laskmast vähil enda elu domineerida. "Mitte et ma seda ignoreeriksin, aga ma ei pööra sellele tähelepanu. Mida rohkem sellele tähelepanu pöörad, seda rohkem see sinu elu neelab ja ma ei taha, et see seda teeks," rääkis ta.