Produtsent Triin Luhats: kui on võimalik teha midagi selleks, et tõenäosus haigestuda oleks väiksem, siis palun teeme seda

"Kevadel 2021 põdesime koroonaviiruse läbi terve perega. Tookord tõdesin, et ükskõik, mis haigusega on tegemist või kuidas me mingit haigust ka nimetame, mitte keegi ei taha ju olla haige. Või et tema lähedased oleksid haiged," kirjutas Luhats Facebookis.