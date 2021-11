Seebistaar jäi OnlyFansi piltide tõttu tööst ilma

Aga "Hollyoaksi" tegijad ütlesid, et see ei klapi nende sihtrühmaga ja nad ei luba enda näitlejatel selliseid pilte endast müüa. ""Hollyoaks" on noorte poole vaatav draama, kelle jälgijaskond vaatab, mida sarja osatäitjad teevad nii kaamera ees kui sellest väljas," sõnas sarja esindaja.

"Me lootsime, et me jõuame Sarah'ga mingile kokkuleppele ja ta jätkab Mandy rollis, aga me austame tema soovi jätkata OnlyFansis sisu loomist. Viimase nelja aasta jooksul, mil tema tegelaskuju naasis sarja, on ta olnud väga oluline liige mitme meie tähtsa süžeeliini juures ja selle tõttu on meil kahju, et ta lahkub."