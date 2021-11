Kohtume kevadel Baltimaade juhtiva ärikonsultatsiooni- ja audiitoribüroolt Ernst & Young aasta ettevõtja tiitli pälvinud Priit Kallasega (40) Noblessneris asuvas Iglupargis.

"Nädala sees käin siin ise üsna tihti. Mõtlen, et tulen tunnikeseks, jään neljaks. Nii rahustav ja mõnus," kiidab Priit, kui ühes iglumajadest istet võtame. Siin on neid igale maitsele ja soovile, on kodumajutuseks või hotellitoaks mõeldud maju, on lausa konverentsiruumiga majakesi ja puhtalt saunamajakesi. Suveperioodil oli avatud siin ka kohvik-restoran.

Mis on Priit Kallase eduka äri võti?