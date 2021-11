Pooleaastase tütre isa Lauri Pedaja: tehke lapsi ja elu läheb palju ilusamaks

"Juba on möödas kuus kuud sellest ajast, kui see pisike rõõmurull meie ellu tuli. Ma olen olnud siis pool aastat isa," rõõmustas Lauri Pedaja Instagramis. "Millised on emotsioonid ja tunded? Ma annaks sellele kogemusele 12 punkti...kümnest."

"Lapse saamine ja kasvatamine on imeline teekond ja ma ei vahetaks seda mitte millegi vastu. See rõõm ja piiritu armastus, mis mu hinges pulbitseb, on lihtsalt nii võimas ja meeliülendav. Ausalt...tehke lapsi ja elu läheb palju ilusamaks," soovitas Pedaja.

Lauri avaldas Instagramis, et ta arvas alguses, et lapsega koju jääda on lihtne, aga reaalsus on midagi muud. "Kui ma peale Aria sündi koju jäin, siis arvasin, et see on lebo ots. Passin diivanil, mängin PlayStationit, vaatan Netflixi ja vahepeal kiigutan last."