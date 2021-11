Triin kirjeldab nüüd kui ränka vaeva arstid ja õed näevad: "Juba kolm tundi selles kaitseriietuses vastu pidada on keeruline. Higi jookseb mööda keha, jalad on niiskusest märjad ja hõõruvad jalatsite sees. Nii kirjeldas kaitseriietust vabatahtlik. On tunda, et arstid ja õed on väsinud, aga nad annavad endast ikka maksimumi. Ja palatid olid haigeid täis.”

Triin oli ise tunnistajaks, kuidas nii raskes seisundis vaktsineerimata patsiendi seisund järsult halvenes ning ta intensiivi üle viidi: "Loodan siiralt, et tal ka nüüd parem,” nendib koduravil olev Varek. Nakkusest ei pääsenud ka Vareki abikaasa.