Scanpix

Varateismelisena Hollywoodis läbi löönud Mena Suvari tunnistab värskes intervjuus, et ka temal oli noorena veidraid läbielamisi Kevin Spaceyga, keda on kümned inimesed süüdistanud seksuaalses ärakasutamises. Suvari sõnul ei arvanud ta toona, et Spacey käitumine on veider, sest ta oli harjunud suhtlema vanemate meestega.