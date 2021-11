Eestis sündinud kaunitar esindab rahvusvahelisel missivõistlusel Saksamaad

End tutvustavas videoklipis räägib Jasmin, et teda juhib igapäevaselt ema Theresa tsitaat, ta on Eestis sündinud, aga kasvanud Saksamaal kahekeelses majapidamises.

Tema jaoks on õppimine elu alus ja jahib selle tõttu ülikoolist bakalaureusi kraadi ajaloos ja filosoofias. Ta armastab ka loomi. Keskkonna tõttu, kus ta üles kasvas, on ta õppinud armastama kõiki inimesi hoolimata nende päritolust, religioonist ja majanduslikust olukorrast.

Maria ise on saavutuse üle väga õnnelik. "See oli paras eneseületus, aga tulin, nägin ja võitsin," sõnab ta. Selgub, et maast madalast pole neiul ema eeskujul missiks saamise unistust olnud, see olla tekkinud tal alles hiljuti.