Sisulooja Martti Hallik hakkas päristööd tegema: korraks tekkis mõte, et see pole ikka mulle

"Olles viis aastat olnud iseenda õnne ja aja eest vastutav, oli alguses päris raske," rääkis Martti esimeste tööpäevade kogemustest oma Instagramis. "Korraks tekkis mõte, et see pole ikka mulle."

"Õnneks on tiim ümber tore ja olen sellest tundest üle saanud ja elan iga päevaga rohkem sisse. Üldiselt on mul selle võimaluse üle väga hea meel. Siit ka õppetund: alati ei tasu kohe alla anda."

"Töö ei ole raske, sest tegelen sotsiaalmeedia strateegiate loomisega ja kõik seonduv on nii minulik ja olnud mu kireks viimased viis aastat." Martti vastas fänni murele, kas töö tõttu hakkab ta vähem videoid tegema, öeldes, et püüab ikka nädala alguses video välja saada, aga ei luba midagi.

Viimased viis aastat on Martti olnud edukas vabakutseline sisulooja, aidates üles ehitada Eesti sisuloojate võrgustikku. Ta on Eesti üks laiahaardelisemaid sotsiaalmeedia mõjuisikuid, kes tegutseb kõikidel ühismeediaplatvormidel. Havasis tugineb Martti pikale kogemusele ning oskab tänu sellele pakkuda kõikidele olemasolevatele ja uutele klientidele parimat sotsiaalmeediastrateegiat.

"Nüüd on mul võimalus teha koostööd varasemast palju rohkemate brändidega," ütles Martti Eesti turundajate liidu lehel. "Mul on hea meel, et saan kasutada oma õpitud oskusi ja pakkuda klientidele lahendusi, mis töötavad, üllatavad ja toovad tulemusi."