Kim Kardashian kohtus taaskord oma uue kuulsa silmarõõmuga. Hullumas Kanye: ta on ikka minu abikaasa!

Vaatamata sellele, et uudis miljardärist tõsielustaari ja räppari lahutusest ilmus avalikkuse ette juba jaanuaris, siis tegelikult pole nad siiani ametlikult oma liitu lõpetanud. Niimoodi väidab Kanye. Räppar andis intervjuu kanalile Revolt TV, kus ta kinnitas, et Kim on endiselt tema abikaasa.

"Ma pole isegi lahutuspabereid näinud, me pole lahutatud. Ma tahan, et me oleks koos," ütles Kanye. Ta süüdistab meediat selles, et nad ei saa oma abielu parandada. Näiteks väitis Kim mõne nädala eest saates "Saturday Night Live", et nad on lahutatud. Kanye arvates pandi naisele lihtsalt sõnad suhu.