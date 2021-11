Pille Pürg (49), keda tuntakse eelkõige Anne Veski parodeerijana, on hoidnud oma vanavanaema Johanna Steinbergi heegeldatud pitskraed kui silmatera. Ta on seda tärgeldanud, aeg-ajalt kapist välja võtnud ja imetlenud. Pillel on alles ka vanaema Armilda Vallimäe pross.