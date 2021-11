KURIOOSUM | Autoportaalis müüakse sõidukit Hanna-Liina Võsa näoga, aga auto pole tuntud lauljatari omagi

Kuigi pole tegemist tuntud lauljatari enda sõidukiga, siis tuleb välja, et Hanna-Linna on tõesti antud Mitsubishi omanikuks kunagi olnud. "Peaks vist ütlema, et hei, osta auto ära! Aga samas ma müüsin selle juba ca 10 aastat tagasi. Ehk palun mitte minu otsa vaadata kui rool ei keera või pidur ei pea," teatab Hanna-Liina oma Instagrami kontol.

Ülejäänud kuulutuse juurde lisatud fotod on värskemad ning juba uue omaniku poolt tehtud.Sõiduki alghinnaks oli 3200 eurot, kuid nüüd on see 2500 eurot. Auto läbisõiduks on märgitud 185 000 kilomeetrit.