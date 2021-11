Räppar Pluuto avaldas suure plaadifirma alt oma esimese videosingli "deja vu"

Video produtseeriti koostöös Jüri Beloviga, idee, milline video välja võiks näha lõi Pluutole pähe paar kuud tagasi. “Kuna tuli välja, et filmimise perioodil viibib Jüri seoses Racer Worldwidega Pariisis pakkus ta välja, et filmime hoopis seal. Esmapilgul tundus idee väga ambitsioonikas, kuid järgmine hetk teatas manager, et piletid on ostetud ja ongi minek. See oli super otsus ja ideaalne võimalus, mida me ära kasutasime. Pariisi elav öömelu lasi meil filmida ja pidutseda samal ajal, ehk saime nautida ilusat linna ja ühele poole saada hea videoga.”