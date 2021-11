Tanja Mihhailova-Saare tüdrukutebänd Little Mess vahetas liiget

Neljapäeval andis bänd enda ametlikus Instagramis teada, et Karmel Üksvärav lahkub bändist. "Aitäh sulle kõikide naeruhoogude, lauldud laulude ja tantsitud taldade eest. Palju edu edaspidisteks uuteks tegudeks. Et jaksaksid lõputult jalga keerutada ja ikka oma kuldse kõriga edasi leelotada!" soovib bänd neiule edaspidiseks edu.

View this post on Instagram

Bänd kauaks aga kaheliikmeliseks ei jäänud, sest juba järgmisel päeval teatati, et Karmeli asemel võtab bändis koha sisse Elise Trei. "Meie bändiga on liitunud neiu Elise, kes on meist kõige pikem ehk Little Mess ei olegi enam nii Little?" mõtiskletakse bändis.