Jan Uuspõld tühistamiskultuurist: las ikka mõned idiootsused jäävad Ameerikasse

"Selles kontekstis räägitakse, et Tõnis Mägi on võtnud jõulisema positsiooni, öeldes et ta ise on sõltumatu, kuid ikkagi avaldanud oma meelsust," viitab Margna laulja ümber tekkinud poleemikale.

"Aga ta ongi sõltumatu. Selles suhtes see on tema meelsus. Vaevalt, et teda on nüüd kästud sinna minna. See on iseasi, kellele ta kõige selle taustal meeldib. Ma loodan, et Tõnis Mäge ikkagi ei tühistata," usub Uuspõld. "Ma loodan üldse, et see tühistamiskultuur meile ei jõua. Las ikka mõned idiootsused jäävad Ameerikasse," loodab Jan.