Toomas Tõniste tütar võitis iludusvõistlusel publiku lemmiku tiitli

"Eesti Iluduskuninganna 2021 Maria Heleen Tõniste võitis The Miss Globe 2021 People Choice tiitli ja oli võistluse TOP 15ne hulgas finaalis. See on esmakordselt iludusvõistluste ajaloos, kus väike Eesti võidab publiku lemmiku tiitli. Me oleme nii uhked ja tänulikud kõigile neile poolehoidjatele, kes Maria poolt hääletasid! Koos tegime ajalugu!" rõõmustas Facebookis Eesti modelle koolitav Tiina Jantson.