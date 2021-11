Filipp Kirkorov jäi pärast lahutust tühjade pihkudega: see oli minu jaoks tõeline õudusunenägu

2005. aasta mais lagunes Alla Pugatšova ja Philip Kirkorovi abielu. Juhtunu oli šokk paljudele, kes pidasid neid ideaalseks paariks. Kirkorov ei varja, et pärast 11 aastat kestnud abielu tegi lahkumineku otsuse Alla Borisovna. Hiljutises intervjuus väljaandele OK! rääkis Philip Bedrosovitš, et lahutusega kaotas ta palju raha.

15. märtsist 1994 sai järjekordne kuupäev, mis Kirkorovi fännide kõrvade vahele kirjutati. Peterburis kontserdireisil olles abiellus ta endast ligi 20 aastat vanema naisega. Oma abielu Pugatšovaga kirjeldas ta kui väga keerulist, aga ka õnnelikku aega. Kõik venekeelsed ja paljud rahvusvahelised väljaanded kirjutasid sellest ja veel pikka aega olid nende ühised kontserdid välja müüdud. Superstaari Alla Pugatšova skandaalimaiguline abielu endast palju noorema Filipp Kirkoroviga on Venemaal jälle avalikkuse huviorbiiti tõusnud, sest Kirkorovit on nimetatud homoks. Kui Vene meedia kirjutas, et Filipp on homo, vihastas ta nii, et hakkas nutma.