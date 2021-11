Pangatöötaja meenutab kentsakat olukorda: ta oli pere säästud ära mälunud ning neelas need alla

Roosve meenutab üht päris kentsakat juhtumit, mis jääb krooniaega. Tema sõnul oli see korraga nii traagiline kui koomiline olukord.

"Üks abielupaar pöördus meie poole päris suure hulga 500-kroonistega ja need kupüürid nägid üpris imelikud välja. Nad olid saanud tugevalt kahjustada ning selgelt oli seal happelise keskkonna jäljed. Me rääkisime ka nendega ja proovisime mõista mitu korda selle raha tausta. Järsku hakkas proua nutma ning tunnistas oma abikaasa kuuldes, et peretüli käigus oli mees käitunud provotseerivalt, mispärast ta mälus pere säästud ära ja neelas alla," meenutab Roosve.