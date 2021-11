Räppar Reket avaldas põhimõtte, mida ta lugusid kirjutades järgib

15-aastaselt muusikukarjääriga algust teinud Reket usub, et on 20 aasta jooksul muutunud täiskasvanulikumaks ja enesekindlamaks.

"Veel olulisem - laulude kirjutamisel on mingisugune mõte," lisas ta. "Sisu on nii oluline, on see siis mingi mõte või emotsioon, et ilma selleta Reket laulu välja anda ei taha."