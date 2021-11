Nädalavahetusel aset leidnud Astroworldi festivali tragöödia ümber on siiani palju küsimusi, kuid üks on kindel - räppar Travis Scott oleks saanud kaheksa inimese surma ennetada. Varasemad näited mehe karjäärist tõestavad, et 30-aastasel artistil on oma fännide heaolust ja tervisest äärmiselt suva.