Donald Trump süüdistab Alec Baldwini: võimalik, et ta laadis relva ise

Trumpi tigedus Baldwini suhtes on juba pikalt teada ning põhineb üldjuhul sellel, kuidas Baldwin teha jäljendab Saturday Night Live'is. Sellegipoolest otsustas Trump filmi "Rust" võtetel juhtunust rääkida konservatiivse raadiojuhi Chris Stigalli saates.

"Ta on rahutu mees. Temaga on midagi valesti. Ma olen teda vaadanud aastaid. Ta asub tihti peale võitlusesse erinevate reporteritega," märkis Trump. "Ta on nagu kägu. Või hoopis pähkel. Ja tavaliselt, kui seal on keegi teine, siis minu arvates võib tal selliste omadustega olla miskit pistmist."

Baldwin on varasemalt öelnud, et tegu oli traagilise õnnetusega. Muu hulgas on ta korduvalt väitnud, et talle öeldi: "Relv, mida hoiab pole laetud." Trumpi sõnul poleks Baldwin tohtinud suunata relva meeskonnaliikme poole, olgu see siis laetud või mitte.

"Aga hea küll, kuidas on võimalik võtta relva, hoolimata sellest kas see oli laetud või mitte ning suunata see inimese poole, kes pole isegi filmis, seejärel vajutades päästikule ning tappa ta?" imestab Trump. Ta lisas, et isegi kui talle oleks antud püss ning ta peaks seda proovima, siis esimese hooga laseks ta selle kuhugi õhku.

"See on veider," tõdes Trump. "Kes küll võtaks relva ja suunaks selle operaatori poole..."

"Nii halvasti, kui see olukord ka poleks, siis sa pead teadma, et inimesed hoolitsevad varustuse eest. Aga isegi kui see relv oli laetud, siis veider - võib-olla ta laadis selle relva ise," märgib ta.