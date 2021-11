"Vot selline peabki üks artist olema!" Alika Milova lõi kauni esitusega kõik pahviks

TV3 ja saate enda Facebooki lehekülgedele on jäetud kümneid kommentaare, kus televaatajad Alikat taevani kiidavad. "Uskumatu! See oli nii imeline!!!! Kananahk oli ihul! Vot selline peabki üks artist olema! Kindel võitja, siin pole midagi arutadagi enam!" seisab ühes populaarseimas kirjutises.

"Appi, mis see nüüd siis oli? Selline litakas, et hing on siiani sellest esitusest kinni! Ülivõimas ja tõepoolest, tunduvalt parem kui originaal! Palju edu ja ma loodan südamest, et võit on Sinu!" arvab teine.