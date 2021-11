"Eesti otsib superstaari" kolmandast finaalsaatest saadeti koju Tiina Adamson. Noore laulja sõnul jõudis ta väga kaugele ja tal on selle üle väga hea meel. Adamson rääkis Kroonikale antud intervjuus, et nüüd saab ta oma kallimale New Yorki külla minna. "Ees on ootamas nii mõndagi uut ja põnevat!" ütles Adamson. Vaata lähemalt videost!