Winona Ryderi vastuoluline minevik: käis narkolaksu all olles poes vargil ning ohtralt ebaõnnestunud suhteid

Winona Ryderi ristiisa on skandaalse kuulsusega psühhiaater ja hipiliikumise guru Timothy Leary. Leary propageeris kangete narkootikumide nagu LSD ja meskaliin vaba kasutamist ning kiitis nende inimmõistust avardavat mõju. Hipidele meeldis selline lähenemine väga. Winona vanemad tegid koos Timothy Learyga mitmesuguseid uuringuid ja katseid. Sellepärast polegi midagi imestada, et hipikalduvustega vanemad kolisid Californias asutatud kommuuni, kus oli teisigi noori teadlaste perekondi ja seal kasvas tükk aega ka pisike Winona.

Väiksele lapsele jääb kõik kõige paremini külge, ka teadmine, et narkootikumid on ühed mõnusad asjad. Kui issi-emme ja kõik onud-tädid panid vähemalt pläru pidevalt ette, kui just midagi kangemat ei manustanud, siis pole midagi imestada, et Winonal tekkisid hiljem tõsised narkoprobleemid.