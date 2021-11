FOTO | Kaja Kallas tähistab poja sünnipäeva: natuke kahju ka, et nad nii kiiresti suureks saavad

"Tänasest 10 aastat tagasi sai minust ema. See aeg on läinud uskumatult kiiresti ja rõõmsast beebist on sirgunud täitsa asjalik noormees. Natuke kahju ka, et nad nii kiiresti suureks saavad," kirjutas peaminister Kaja Kallas oma postituses.

Ajakirjanduse andmetel oli Kajal 2006. aastal põgus suhe ansambli Meie Mees liikme Emil Ojaga. Suurem armastus tabas teda aga 2010. aasta lõpupoole – Kaja südame vallutas tollane rahandusminister ja Res Publica esimees Taavi Veskimägi. Paari suhe arenes kiiresti. 2011. aastal ostsid nad maja Nõmmele ja sama aasta novembris sündis poeg Sten. 2014. aastal teatasid Kaja ja Taavi aga Twitteris, et on otsustanud lahku minna. Kaja alustas sama aasta varasügisel nelja aasta pikkust perioodi Euroopa Parlamendi saadikuna ja keskendus kaheaastase poja kasvatamisele üksikemana.

2016. aasta mais viis Kaja sõbranna ta kokku investeerimispankur Arvo Hallikuga. "Mu sõbranna ütles mulle, et tead, Arvos on nii küps mehelikkus ja sinus küps naiselikkus, te sobiksite kokku," meenutas Kaja oma suurima armastusloo algust 2016. aasta Eesti Naise kaaneloos. Arvo oli selleks ajaks kolmandat aastat üksi ja kasvatas oma kaht last eelmisest abielust.

"Mul oli kohe algusest, esimesest hetkest tunne – tema on see õige. Temaga on nii lihtne olla, sa ei pea olema keegi teine, ja kohe oli mul ka selline tunne, et võiksime abielluda," tunnistas Kaja.