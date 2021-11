Jaagup Kreem kultuuriministri tagasiastumisest: oli ka aeg!

Jaagup on otsusega päri ning arvab, et selleks oli õige aeg: "Oli ka aeg, et kultuuriminister tagasi astuks. Inimene ei saanud oma tööd teha," selgitas ta.

"Oleks tore, kui uus kultuuriminister oleks tugeva selgrooga inimene, kes paneb jala maha ja ütleb, et nüüd on vaja tegutseda."

"Täna on kahjuks kujunenud olukord, kus juba mitme nädala jooksul pole jõudnud kokkuleppele kultuurivaldkonna kompensatsoonimeetmetes, kus meie valitsuspartner näeb võimalusi ainult täiendavateks piiranguteks. Kuid kahjuks kultuurivaldkond on pidanud selle kriisi jooksul tegema juba väga palju piiranguid iseendale. Väga palju ümber korraldama, ümber kohanema. Iga täiendav piirang /.../ on kindlasti palju suurema kaaluga, kui need olid kriisi alguses või kevadel."