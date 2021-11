FOTOD | Kümne kuu pikkune ootus sai läbi: kurvas meeleolus printsess Charlene naasis Monacosse

Varasemalt lubas vürst Albert, et Charlene jõuab Moancosse tagasi juba oktoobrikuus, kuid siis teatati avalikkusele, et siinusinfektsiooniga võitlev 43-aastane naine peab Lõuna-Aafrika Vabariiki veelgi kauemaks jääma. Järgmise daatumina teatas Albert, et tema abikaasa on kindlasti nendega koos enne 19. novembrit. Just siis tähistab Monaco ka iseseisvuspäeva, kuid hetkel ei ole kinnitatud, kas niigi halva tervisliku seisundiga Charlene saab pidustustel osaleda.