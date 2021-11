FOTO | Kanye tuli uue pruudiga avalikkuse ette: modell on räpparist 22 aastat noorem!

44-aastase räppar väisas koos 22-aastase modelli Vinteriaga korvpallimängu Minneapolises. Paar ei varjanud, et nad on koos ning piltnike rõõmuks istusid nad kõrvuti esireas. Väljaande Page Sixi andmetel pole tegemist sugugi Kanye ja Vinetria esimese kohtinguga, vaid suure vanusevahega paar on viimasel ajal palju aega koos veetnud.

Kuigi Venetria pole tippmodell, siis on tal Instagramis 390 000 jälgijat. Viimastel kuudel on ta oma sotsiaalmeedias teinud suurt puhastustööd ning tuhandetest piltidest on ta jätnud üles ainult 12 klõpsu. Hetkel pole teada, kas see on tingitud suhtest Kanyega.

Neiu Twitteri kontolt, millel on 178 000 jälgijat, leiab aga palju säutse, kus Vinetria fännab just Kardashianite perekonna tegemisi. Näiteks rõõmustas ta alles mõne nädala eest Kourtney Kardashiani kihluse üle.

Siiski arvavad paljud Kanye jälgijad, et Vinetria puhul on tegemist Kanye kättemaksuga Kimile. Nimelt on viimastel nädalatel räägitud palju tõsielustaari võimalikust uuest suhtest koomiku Pete Davidsoniga. Eelmisel nädalal lendas Kim lausa New Yorki, kus Pete elab, et käia temaga mitmel õhtusöögil. Ka 41-aastasel Kimil ja 27-aastasel Pete'il on võrdlemisi suur vanusevahe.