Epic Drama näitab Briti draamasarja „Suured loomad, väiksed loomad“ uut hooaega!

Selle südantsoojendava briti draama 2020. aastal linastunud esimene hooaeg sai rohkelt positiivset tagasisidet ja purustas Ühendkuningriigis vaatajanumbreid. Meil on ülimalt heal meel, et 2021. aasta teine hooaeg, mis Suurbritannias hiljuti esilinastus, on osutunud juba praegu edukaks ja saanud suurepäraseid hinnanguid! Briti telekriitikud nimetavad seda „lohutavaks tassikeseks Yorkshire’i teeks“ ja „hädavajalikuks telekosutuseks, liikudes täiskäigul pandeemiajärgse elu poole“. Sarja „Suured loomad, väiksed loomad“ teine hooaeg esilinastub alates 12. novembrist reedeti kell 21.15 ainult Epic Drama eetris ja vaatajaid ootavad ees järjekordsed vaimustavad lood Dalesist, mille keskmes on 1930ndate Yorkshire’is elavad talunikud, loomad ja linnarahvas.

„Suured loomad, väiksed loomad“ on ajatu klassika, mis on pakkunud vaatamisnaudingut mitmetele põlvkondadele. 90-osaline James Herrioti raamatutel põhinev BBC originaalsari oli eetris aastatel 1978–1990. Raamatuid on müüdud rahvusvaheliselt 60 miljonit eksemplari ja nendest on saanud üleilmne kultuurifenomen, millel on andunud fänne kõikjal maailmas. Herrioti maailm ja vaim, mis on keskendunud teravalt kogukonnale ja selle tähtsusele meie eludes, on väga vajalik vastumürk tänapäeva väljakutsetele ning see tuletab meile kõigile meelde, et kogukonda kuulumine muudab meid osaks millestki suuremast kui me ise.