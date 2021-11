Hapud viinamarjad? Brigitte ei leidnud Mart Sandri filmi jaoks aega, aga filmitegija väidab, et asendaja on Hundist palju parem

“Brigitte kunagi ei saanud, kunagi polnud tal aega, tal olid teised projektid. Siis ta ütles, et ta enam üldse ei taha näidelda ja nii edasi. Siis ma ütlesin, et okei, tuleb keegi, kes on parem," ütles Sander TV3 "Seitsmestele uudistele" antud intervjuus.

Nüüd väidabki ta, et asemele võetud Britt Kõrsmaa oli suurepärane valik ja tundud heledapäisest suunamudijast palju parem. "Sorry, Brigitte, aga nii läkski," teatas Sander.

"Tuli Britt Kõrsmaa, kes tegelikult osutus oma tüpaažilt nii palju huvitavamaks, sest ta on vastand teisele tüdrukule, kes on Lisette Pomerants," lisas ta ning selgitas, et viimane neiu on Brigittega iseloomu poolest natuke liiga sarnane, aga Britt on nagu teiselt planeedilt. "See annab sellele armukolmnurgale sirina," arvab Sander.