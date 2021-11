Joosep Järvesaar kirjeldas, kuidas ta isaks saamisest teada sai: mul oli sel hetkel aju asemel punase vestiga ahv

Eesti Muusikaauhinnad 2019, EMA2019 Foto: Erlend Štaub, Õhtuleht

Veel sel aastal saavad tuntud muusik Joosep Järvesaar ja tema meikarist elukaaslane Liisa Leetma esimest korda lapsevanemateks. Nüüd tunnistab tulevane isa, et on oma sõprade käest ka nõu küsinud, kuid talle on kinnitatud, et lapse saamiseks ei saagi kunagi valmis olla.