Palju õnne! Näitleja Liis Remmel ootab tuntud muusiku last

Joel on olnud varem abielus lauljatari Laura Põldverega. Nende ootamatult lõppenud liit kestis vaid kaks aastat. "Tagasi vaadates saan öelda, et olen lahkuminekust välja tulnud tugevamana. Aga ma ei saa öelda, et olen kuidagi tänulik, et see juhtus," kommenteeris Joel 2019. aastal Anne & Stiili ajakirjale.