Natascha McElhone Vida Press

Briti kuninglikust perekonnast rääkiva seriaali "The Crown" järgmisesse hooaega on palgatud näitlejatar Natascha McElhone. Mitmes kassahitis mänginud naine hakkab kehastama prints Philipi parimat sõbrannat Penelope Knatchbulli, kellega McElhone on ülimalt sarnane. Kuid näitlejatari perekond on kroonitud peade jaoks mustas nimekirjas.