Endisel seebiooperitähel diagnoositi rinnavähk: järgmise sammuna läheb noa alla

39-aastane näitlejanna, kes mängis ITV sarjas Angie Appletoni aastatel 2018-2019, sõnas, et leidis oma rinnalt kühmu siis, kui toitis oma poeg, kirjutas BBC.

Kaks arsti ütlesid, et temaga on kõik korras, aga kolmas arst leidis Ekanoye piimajuhadest vähirakke.

"Ma tunnen, et Theo saamine ja tema toitmine päästis minu elu," sõnas Ekanoye ajakirjale OK!

Näitlejannale andis kühmu olemuse kindlakstegemiseks jõudu ka asjaolu, et septembris suri rinnavähki Girls Aloudi laulja Sarah Harding. "Oleme ühevanused. See oli minu ja paljude teiste jaoks õudne. Ja kurb. Väga kurb. Kui üldse, siis see andis mulle jõudu asjades selgusele jõuda," lisas Ekanoye.