Suri "Ajahüppe" täht ja Oscarile nomineeritud Dean Stockwell

Dean Stockwell on nomineeritud Oscarile tema 1988. aasta filmi eest "Married to the Mob", aga tema kõige tuntum roll on Al Calavicci sarjast "Ajahüpe", kus ta mängis kõigis 96 episoodis aastatel 1989-1993. Stockwell võitis rolli eest ka kuldgloobuse.