Kas britid saavad uue printsessi? Täisealiseks saanud leedi Louise on mitme tähtsa otsuse ees

Nüüd täisealisena on kuninganna lapselapsel vaja langetada ka mitmeid tähtsaid otsuseid. Tähtsaim neist on kindlasti see, et millise tiitliga ta soovib tulevikus jätkata. Nimelt otsustasid prints Edward ja tema Wessexi krahvinna Sophie 18 aastat tagasi, et nad ei anna oma lastele sündides kuninglike kõrguste tiitleid ning samuti ei saa nad automaatselt printsideks ja printsessideks.

Nimelt soovisid võrdlemisi tagasihoidlikud Edward ja Sophie anda oma lastele võimaluse elada võimalikult normaalset elu. Näiteks otsustas printsi vanem vend Andrew, et annab oma tütardele kohe sündides printsesside ja kõrgeaususte tiitlit. Samal ajal otsustas printsess Anne, et tema oma lastele ei anna ühtegi tiitlit.

Siiski jäi prints Edwardi laste jaoks klausel, et nad saavad täisealiseks saades ise otsustada oma tiitlite üle.

"Me üritame neid kasvatada teadmisega, et nad peavad arvatavasti oma sissetuleku nimel ise tööd tegema," ütles krahvinna eelmisel aastal antud intervjuus. Tema pidas vähetõenäoliseks seda, et Louise ja tema 13-aastane vend James tiitlite kasuks otsustaks.

Ajalehega Express rääkinud kuninglik ekspert Marlene Koenig tunnistas, et kuigi Louise peab ise printsessi tiitli saamiseks initsiatiivi üles näitama, siis on ikkagi kuninganna Elizabeth II see, kes lõpliku otsuse langetab. Siiski ei peaks sellega probleemi tekkima, sest Louise on monarhi üks lemmikuid lapselapsi.