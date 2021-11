Selgus nüüdseks endise ilmateadustaja Veronika Uibo uus töökoht

"Olin pabinas küll, aga loodan, et seda väga palju paista ei olnud," ütles uus uudisteankur Veronika Uibo. Hommiku-uudiste tegemine oli tema sõnul aga nii tempokas, et muretsemiseks palju aega ei jäänudki.

Varem "Aktuaalse kaamera" ilmateadustajana töötanud Uibo sõnul on ilmateate edastamine hoopis teistsugusem ja palju lihtsam roll. "Just sisulise poole pealt – on vaid ühed andmed, mis suupäraseks ja arusaadavaks kirjutada," selgitas ta.